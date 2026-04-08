BALIKESİR (İGFA) - Halkın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için trafik düzenini korumak adına yaya yollarına ve toplu taşıma durak ceplerine usulsüz şekilde park eden araçlara yönelik denetimlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan araçları tespit ederek gerekli uyarılarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde özellikle çarşı bölgesinde kaldırım üzerine park ederek yaya geçişlerini zorlaştıran araçlara kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

YAYA GÜVENLİĞİ VE TRAFİK DÜZENİ ÖN PLANDA TUTULUYOR

Vatandaşların gerek yaya gerekse toplu ulaşımda güvenli ve sağlıklı hizmet almaları amacıyla belediye ekipleri, durak ceplerine park ederek trafik düzenini bozan araçlara yönelik denetimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Cadde ve sokak kontrollerini gerçekleştirerek güvenliği tesis etmeye yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler tarafından hatalı olarak park yapan araç sürücüleri uyarılırken kurallara uymadığı tespit edilen araçlara yönelik mevzuatın ön gördüğü yaptırımlar uygulandı.