Balıkesir'in markası ONON Kafe'nin 29'uncu şubesi Bahçelievler'de açıldı. Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ayda iki milyon kişinin ONON kafelerde ağırlandığını belirtirken, 'ONON kafelerde her gün ortalama 10 bin kahveyi uygun fiyatlarla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, ONON Kafe'nin Bahçelievler şubesinin açılış törenine katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 29'uncu şubesi Bahçelievler'de açılan ONON Kafe'nin hayırlı olmasını dilerken şehrin markası olan ONON kafelerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Balıkesir'in kendi markası olan ONON'un Türkiye'de en hızlı atılım yapan markaların başında geldiğini ve bu başarıyla ödüle layık görüldüğünü açıklayan Akın, ilerleyen günlerde İvrindi ve Susurluk'ta da açılış yapacaklarını duyurdu.

SUSURLUK VE İVRİNDİ'YE ONON MÜJDESİ

Bahçelievler'de, şehrin kendi markası ONON Kafe'nin yeni şubesini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Açılışını yaptığımız Bahçelievler şubemizle birlikte 29'uncu hizmet noktamıza ulaştık. İvrindi ve Susurluk'ta da ONON Kafe açacağız. Bu iki şubemizin açılmasıyla ONON kafelerimiz 31 noktada Balıkesirlilere hizmet verecek.' şeklinde konuştu.

AYDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ

ONON kafelerde her gün ortalama 10 bin kahveyi uygun fiyatlarla hemşehrileriyle buluşturduklarını dile getiren Akın, 'Ayda 2 milyon vatandaşımızı ONON kafelerimizde ağırlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de şubelerimizi açmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu markanın özelliği adının da tadının da bizden olmasıdır. Dört şubeyle devir aldık. Şu an 29 şubeye ulaştık. ONON markamız Türkiye'de en hızlı atılım yapan markaların başında geliyor. Bununla ilgili ödülümüzü de aldık. Bahçelievler ONON Kafe'mizin mahallemize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Burada güzel sohbetlerin, yeni dostlukların ve nice güzel hatıranın birikmesini temenni ediyorum.' diye konuştu.

Akın, kurdele kesiminin ardından barista alanına geçerek kendi yaptığı kahveleri vatandaşlara ikram etti.