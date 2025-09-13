Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlerdeki Rolü” temasıyla düzenlenen Marmara Bölge Çalıştayı’nda yaptığı konuşmasında, ilçe belediye başkanlarına seslenerek “20 ilçemizde kent konseylerimizin kurulmasını yürekten istiyor ve destekliyorum. İlçe belediye başkanlarıma da seslenmek istiyorum. Zaman kaybetmeden kent konseylerinizi kurun” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlerdeki Rolü” temasıyla Marmara Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi. Onhann Thermal Resort Spa Hotelde düzenlenen çalıştaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hasan Soygüzel, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, kent konseyleri temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. 20 ilçede kent konseylerinin kurulması gerektiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarına da bu konuda çağrıda bulundu. Hayatı boyunca kent konseylerini çok önemsediğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bununla birlikte “mahalle meclisleri” kurulması gerektiğini de söyledi. Balıkesir’in Türkiye’nin en geniş coğrafyasına sahip illerinden biri olduğunu belirten Akın, “Çocuklar ne istiyor? Kadınların hangi konulardan şikayetçi? Vatandaşım şehri, mahallesi ve sokağı için ne istiyor? Kent Konseyimizden gelen taleplerin tamamını çözüme kavuşturduk. Bütün meclislerimize teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Önerilerin yanı sıra eleştiriler de geliyor. Bu eleştirileri çok önemsiyoruz. Eksikliklerin giderilmesi için bu eleştirilerin dikkate alınması çok önemli. 20 ilçemizde kent konseylerimizin kurulmasını yürekten istiyor ve destekliyorum. İlçe belediye başkanlarıma da seslenmek istiyorum. Zaman kaybetmeden kent konseylerinizi kurun. Kent konseyleri, başkanlarımızın da en büyük yardımcısı olacaktır. Bizler, bu kurumların destekçisi ve gönüllüsü olacağız.” dedi.

“BELEDİYELER, SİYASETÜSTÜ KURUMLARDIR”

Emeklilerin istek ve sorunlarına çözüm üretmek için Emekli Meclisiyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akın, bunun çok kıymetli olduğunu söyledi. “İyi niyet ve vizyon, somut adımlarla desteklenmediğinde eksik kalır.” diyen Akın, milletvekilliği sürecinden bugüne kadar halkla hep içe içe olduğunu asla kendini sokaktan soyutlamadığını söyledi. Şehrin nabzını tutmak açısından bunun önemli olduğunu söyleyen Akın, “O koltuğun emanet olduğunu biliyorum. O koltuğun sihrine kapılmanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Her gün sokaktayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kent Konseyimize gelen tüm taleplerin başımızın üzerinde yeri vardır. Gençlerimizi dinliyoruz. Onları dinleyip anlamadan bir gelecek inşa edemeyiz. Gençlik Meclisimizle “Söz ONda” etkinliği düzenleyerek onların şehri için kurdukları hayalleri dinledik. 20 ilçemizde kent konseylerimizle el ele vererek, kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini değerinde satabilecekleri “Kadın Emeği Çarşıları” kuruyoruz. Hepsini Balıkesir Kent Konseyimizle birlikte hayata geçiriyoruz. İstişare kültürüyle hep birlikte güzel işlerin altına imza atıyoruz. Belediyeler, siyasetüstü kurumlardır. Göreve geldiğim günden bu yana bunu söylüyorum ve bunun bilinci içinde hareket ediyorum. Biz, hizmet yaparken kimseyi ayırmıyoruz. Kent konseylerimizde bu bakış açısıyla hareket ediyor. Kent konseylerimize bu gönüllü ve fedakarca çalışmalarından ve emeklerinden dolayı minnettarız.” diye konuştu.

ÖZDEN: “HEDEFİMİZ, DAHA YAŞANABİLİR, KATILIMCI, ÇEVRECİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN ZENGİN BİR ŞEHİR”

Kent konseylerinin, yerel demokrasinin gelişmesini sağlayan, kente dair kararlara halkın katılımını arttıran ve toplumun tüm kesimlerinin sesini yönetime yansıtmak amacıyla faaliyet gösteren katılımcı yapılar olduğunu söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Kent konseylerinin, ortak aklı esas alan bir yapıda bir araya gelmeleri, sadece bireysel kentler için değil; ülke genelinde demokratik yönetişim kültürünün gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. ‘Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ ortak platformlar ve koordinasyon yoluyla bilgi akışının sağlanması kent konseyleri arasındaki iletişimi güçlendirmekte, ortak akıl ve çözüm üretme kapasitesini artırmakta ve yerel yönetim süreçlerine katılımı daha etkili hale getirmektedir. Balıkesir’in büyükşehir statüsü kazanmasının ardından, 26 Kasım 2019 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi kurulmuştur. Bu dönemde konsey; 5 meclis ve 11 çalışma grubu ile birçok başarılı projeye imza atarak kent yaşamına değer katan çalışmalar yürütmüştür. 09 Haziran 2024 tarihinde başkanlık görevine seçilmemle birlikte, Ahmet Başkan’ımızın önerisiyle Emekli Meclisi, Çevre Meclisi ve Çocuk Meclisi kurulmuştur. Böylece Kent Konseyi bünyesindeki meclis sayısı yediye ulaşmıştır. Ahmet Başkan’ımızın vizyonu doğrultusunda, Balıkesir genelinde kent konseyi kültürünü yaygınlaştırmak adına 20 ilçede Kent Konseyi ruhunu yaşatma hedefiyle çalışmalarımız sürmektedir. Balıkesir Kent Konseyi olarak hedefimiz; daha yaşanabilir, katılımcı, çevreci ve kültürel açıdan zengin bir şehir oluşturmak için tüm meclis ve çalışma gruplarımızla aktif vatandaşlık bilinci oluşturmak ve ortak akıl ile kentimize hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

SOYGÜZEL: “BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUMU ÖNEMLİ”

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hasan Soygüzel ise şunları söyledi: “Kent konseylerinin başarılı olmasında veya kente katkılar ortaya koyabilmesinde yerel yönetimlerin çok büyük bir etkisi var. Kanun, kent konseylerini oluşturma görevini belediye başkanlarımıza yüklüyor. Bu nedenle belediye başkanlarımızın demokrasiye olan inancı, katılımcılığa olan inancı kent konseylerinin oluşumunda ve başarılı bir şekilde çalışmasında çok önemli bir etken. Ahmet Başkan’ımız başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bugüne kadar kent konseylerine inandılar. Kent Konseyinden gelen teklifleri hayata geçirmek için çaba içerisinde oldular. Bu çok kıymetli!”

KENT KONSEYLERİNİN YEREL YÖNETİMLERDEKİ ROLÜ KONUŞULDU

Programda ilk panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Hasan Hakan Okay yaptı. Panelde Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Hasan Soygüzel tarafından “Türkiye’nin Kent Konseyi Deneyimi” anlatıldı. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Akçasoy ise “Kent Konseylerinde Katılımcılık ve Kadın Temsili” ile Yalova Üniversitesi’nden Dr. İsmail İzzet Dur “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri” konuları üzerine sunumlar gerçekleştirdi. İkinci panelde moderatör, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar olurken Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyinin uygulama örneklerinden bahsetti. Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Dr. Metin Şentürk ise “Uluslararası Sağlıklı Kentler Ağı ve Kent Konseyi Çalışmaları” ile ilgili bilgi verdi. Çalıştay, kent konseylerinin özel oturumu ve sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla sona erdi.