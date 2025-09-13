Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapılırken, herhangi bir can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.RUSYA (İGFA) - Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bugün saat 05.37’de 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre ülkelerden de hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılırken, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya’da geçen ay da 8.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş ve ardından tsunami felaketi yaşanmıştı.