Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Ağaç Altı Okumalar” projesiyle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.BALIKESİR(İGFA) - Çocukların yoğun ilgi gösterdiği, Bigadiç ve İvrindi’de gerçekleşen doğayla iç içe etkinliklerin tüm ilçelerde yapılması hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla gerçekleşen etkinliklerde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ağaç Altı Okumalar” ile çocuklar, doğayla iç içe zaman geçirip kitap okuma alışkanlıklarını güçlendiriyor.

Bigadiç’in Kozpınar Mahallesi’nde ve İvrindi’nin Küçükyenice Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, kitaplarını alan çocuklar doğanın kalbinde kitapların dünyasına dalarak keyifli anlar yaşadılar. Etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar, “Ağaç altında arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Çok güzel zaman geçirdik.” diyerek bu etkinliklerle okuma alışkanlıklarının da arttığını belirttiler.