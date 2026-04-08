Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin ulaşım altyapısını güçlendirecek metro projeleri için yapım ihalesi sürecine geçmeye hazırlanıyor.

ANKARA (İGFA) - EGO Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan yeni raylı sistem hatlarının projeleri tamamlandı. Bu yatırımlar, Ankara'nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarını metro ağına bağlarken, ayrıca mevcut hatlar arasında güçlü bağlantılar kurarak ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek.

Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru'dan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat şehir içi ve şehirler arası ulaşım entegrasyonu güçlenecek, yolculara zaman ve konfor kazandıracak yeni bir alternatif sunulacak.

Başkent'in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay-Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla dikkat çekiyor. Bu hat, Dikmen'den Kızılay'a kesintisiz ulaşım sağlayarak Ankara'nın önemli bir koridorunda hızlı ve güvenli toplu taşıma imkânı sunacak.

Toplamda 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30'dan fazla istasyonla planlanan bu projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlanmış olup, M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı yatırım programına alınmış, diğer hatların ise yatırım programına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu büyük ulaşım hamlesini ihale süreçleriyle birlikte sahaya taşımayı hedefliyor.