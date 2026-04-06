Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını 9. Heritage İstanbul Fuarı'nda 130'u aşkın ulusal ve uluslararası katılımcı ve 10 binin üzerinde ziyaretçiye tanıttı. Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'in tescilli yapının en fazla olduğu 5 ilden bir tanesi olduğunu söyledi.

BALIKESİR (İGFA) - Kent genelindeki arkeolojik kazı çalışmalarına destek veren ve birçok noktada tarihi binaların restorasyonunu gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın 'Geçmişimizi koruyor, geleceğimizi kuruyoruz' düsturuyla 'Geçmişe gelecek sağla' sloganıyla düzenlenen Heritage İstanbul 9. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı ve Konferansı'nda yerini aldı.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi-Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1-4 Nisan günleri arasında; Balıkesir'in zengin tarihi geçmişi, arkeolojik kazıları, restorasyon projeleri, müzeleri ve kütüphanelerinin tanıtımını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, 130'u aşkın ulusal ve uluslararası katılımcı ve 10 binin üzerinde ziyaretçiye yapılan çalışmaları aktardı.

TESCİLLİ YAPILAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

9. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı'nda, Balıkesir standında ziyaretçileri ağırlayan Başkan Ahmet Akın 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçemizdeki kültür varlıklarımızı, bütün etkinliklerimizi, yaptığımız projelerimizi, devam edenleri, tamamladıklarımızı ve planladıklarımızı burada kültürle, sanatla iç içe geçirilmiş bir şehir olan, kültür başkenti Balıkesir'i tanıtmak için yerimizi aldık. Tescilli yapının en fazla olduğu ilk 5 ilden bir tanesi Balıkesir. 4477 adet taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Şu anda yeni yaptığımız çalışmalarda dâhil edildiğinde 5 binin üzerine çıkıyor. Merkezimizdeki Astsubay ve Subay Orduevlerimizin restorasyon hizmetleri artık sonlanma aşamasına geldi. Balıkesir'imizde sokak sağlıklaştırmasıyla hemşehrilerimizi buluşturacağız. Balıkesir'imiz; kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla dünyanın en güzel yeridir. Kültürün ve sanatın merkezi olma yolunda da hızla ilerliyor. Herkesi Balıkesir'imize davet ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kent mirasını koruma amaçlı gerçekleştirdiği projeler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Bu yıl ilk kez cumartesi gününü de kapsayacak biçimde dört güne uzatılan fuarda; konferans ve yan etkinlikler eş zamanlı olarak süren sektörün önde gelen isimleri, yenilikler ve güncel sorunlar masaya yatırıldı.