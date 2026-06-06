Bursa Gümüşhane DernekleriFederasyonu (GÜDEF) ve federasyona bağlı dernekler tarafından düzenlenecek Geleneksel Yayla Şenliği, bugün ve yarın Hüseyinalan Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Karadeniz kültürünün tüm renklerinin bir araya geleceği organizasyonda yöresel lezzetler, halk oyunları, horon gösterileri ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. İki gün sürecek şenliğe Bursa başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.

Bursa GÜDEF Genel Başkanı Adem Bayram, şenliğin sadece Gümüşhanelileri değil, tüm Karadeniz sevdalılarını bir araya getireceğini belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bayram yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz, kültürümüzü gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir organizasyona daha imza atıyoruz. Yöresel ürünlerimiz, geleneksel lezzetlerimiz, halk oyunlarımız ve horonlarımızla dolu dolu iki gün geçireceğiz. Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi ve Karadeniz kültürüne gönül veren vatandaşlarımızı yayla şenliğimize bekliyoruz' dedi.



Şenlik boyunca kurulacak stantlarda Gümüşhane'ye özgü yöresel ürünler ve lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahne etkinlikleriyle de katılımcılar Karadeniz ezgileri eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacak.

Bursa'daki Karadenizlileri bir araya getirmesi hedeflenen Yayla Şenliği'nin, bölgedeki hemşehri dayanışmasına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Bursa'nın dört bir yanına şenlik afişleri asılırken Bursa ve Gümüşhane protokolünden önemli katılım bekleniyor.



Şenliğe katkı sunan dernekler ise şu şekilde; GÜSİAD (Gümüşhaneli Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi), Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği, Bursa Kelkitliler Derneği, Bursa Şiran Akbulak ve Çevre Köyleri Derneği, Bursa Torullular Derneği, Bursa Torul-Kürtün-Özkürtün Derneği, Bursa Köseliler Derneği, Bursa Kelkitliler Derneği, Mustafakemalpaşa Gümüşhaneliler Derneği, İnegöl Gümüşhaneliler Derneği, Bursa Torul, Demirkapı ve Çevre Köyleri Derneği, Karacabey Karadenizli İş İnsanları Derneği