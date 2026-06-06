Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde düzenli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarını hedef alarak kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle rögarlar, sulama kanalları, dere yatakları, su birikintilerinin bulunduğu bölgeler ve haşere oluşumuna elverişli alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapılıyor. Böylece zararlı popülasyonunun artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 40 araç ve 85 personelden oluşan ekipler sahada aktif görev yapıyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendiriyor.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürü Nezih Türkdili, vektörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Çalışmalarımızı iki vardiya halinde sürdürüyoruz. Larva ile mücadele, sivrisinek ve diğer zararlıların çoğalmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerimizde de ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.' dedi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları sivrisinek ve haşere sorunlarını ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceklerini belirtti. Çağrı merkezine ulaşan taleplerin ilgili ekipler tarafından hızlı şekilde incelendiği ve gerekli müdahalelerin kısa sürede gerçekleştirildiği ifade edildi.