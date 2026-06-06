Midyat Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 'Masal Ağacı Etkinliği' düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de çevrenin korunmasına yönelik önemli bilgiler edindi.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli aktiviteler sunuldu. Eğitici ve eğlenceli içeriklerin yer aldığı programda minikler, doğanın korunmasının önemi hakkında bilgi edinirken, oyunlar ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli hediyeler dağıtılarak günün anısına renkli görüntüler oluşturuldu. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği program, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Programda konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başkan Şahin, 'Çocuklarımızın doğayla barışık, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte çocuklarımız hem eğlendi hem de çevreyi korumanın önemini öğrendi. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Midyat ve gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

Etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür eden Şahin, 'Bu anlamlı günde bizlerle olan Kaymakamımız Sayın Mehmet Kaya'ya, kıymetli protokol üyelerimize, ailelerimize, çocuklarımıza ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Midyat Belediyesi yetkilileri, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması amacıyla benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.

Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Masal Ağacı Etkinliği', çocukların neşeli anlarına sahne olurken, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından da takdir topladı.