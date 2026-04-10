BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına ilişkin kamuoyunda yer alan yanlış bilgilendirmelere yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında 'şap hastalığı nedeniyle Balıkesir genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı' yönünde paylaşımlar yapıldığı, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İL GENELİNDE KAPATMA SÖZ KONUSU DEĞİL

İl genelinde hayvan pazarlarının faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, yalnızca Gönen ilçesinde, pazar yakınında bulunan bir işletmede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Gönen Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatıldığı ifade edildi.

Balıkesir genelini kapsayan herhangi bir hayvan hareketi kısıtlaması bulunmadığının altı çizilen açıklamada, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.