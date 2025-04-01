Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Erdek’te yollar yenileniyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyoner yaklaşımıyla kent genelinde bozuk yollar onarılırken, halkın taleplerine yönelik yol yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Erdek ilçesindeki yol yapım çalışmalarını ilçenin en önemli yollarından biri olan Adnan Menderes Caddesi üzerinde başlattı.

Kapıdağ Yarımadası’ndaki kırsal mahallelere bağlantı yolu niteliği taşıyan Adnan Menderes Caddesi’nde, 150 metrelik bölüm vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tamamen asfaltla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak plentmiks temel ve asfalt serim işlemlerini sadece 1 gün içinde tamamladı. Erdek’te bayram sonrası da sürecek çalışmalar kapsamında toplamda 6 kilometrelik yolun asfaltlanması planlanıyor. Yürütülen çalışmalar tamamlandığında, ilçede bozuk yol kalmayacak.