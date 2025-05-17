Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla yenilenen ve Balıkesir’in sanat hayatına kazandırılan Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı. Türk resim sanatının ustalarından Devrim Erbil’in katılımıyla gerçekleşen açılışta usta sanatçı, sanata olan ilgisi ve müzeye katkılarından dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in en önemli kültür ve sanat duraklarından olan “Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi” Başkan Ahmet Akın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir şekilde yenilenerek sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Usta sanatçı Devrim Erbil’in eserlerinden ilham alınarak tasarlanan müze alanlarında sanatçının en sevdiği tema olan “kent dokusu” ön plana çıkarıldı. Ayrıca sanatçının halı koleksiyonundan en nadide eserler de Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde “Şekerrenk” sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.3 katlı müze binasında Devrim Erbil’in halı enstalasyonundan belgesel odasına, galerilerden atölye ve deneyim atölyesine, dinlenme salonundan kütüphane ve müze mağazaya kadar birçok unsur planlandı.

Karma ve kişisel sergiler için alternatif sergi alanları da sunan Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi; yenilenen yüzüyle şehrin kültür ve sanat hayatına, çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Türk resim sanatının efsanelerinden Devrim Erbil’in de katıldığı müze açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaşamını resme adayan, Balıkesir sevdalısı bir sanatçının adına yakışır bir müzeyi oluşturdukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Müze Küratörü Uğur Batı’nın da konuşmalarının ardından Sanatçı Selçuk Yazıcı, usta sanatçı Devrim Erbil’e Atatürk büstü ve plaket takdim etti. Katkılarından dolayı Başkan Akın’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan usta sanatçı Devrim Erbil ise müzenin yenilenen çağdaş ve modern yüzüyle sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu dile getirdi. “Devrim hocamıza dünden bugüne Balıkesir’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı konuşmada Balıkesir’in sanat hayatına katkılarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Başkan Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve Devrim Erbil’in yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı.

ERBİL: “AHMET BAŞKAN MÜZEYLE ÖZELLİKLE ÇOK İLGİLENDİ”

Başkan Akın’ın müzenin yenilenmesi sürecinde her detayla ayrı ayrı ilgilendiğini söyleyen ünlü ressam Devrim Erbil “Ahmet Başkan, diğer başkanlardan farklı kendisi çok fazla ilgilendi. Buraya geldi. Çok sanatsever bir ekibi var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ben de müzenin bu yeni halini gördüğüm zaman çok etkilendim. Şimdi müzeye benzedi. En başta Ahmet Başkan’ıma, onun yardımcılarına ve buranın yapılmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu müze çok sevilecek çünkü gerçekten çok güzel oldu. Balıkesir bir kültür sanat kenti olacak. Ben son nefesime kadar burada bu çabalara destek olacağım.” ifadelerini kullandı.

AKIN: “DEVRİM ERBİL’E MİNNETTARIZ”

Çağdaş Türk Resim Sanatının en özgün isimlerinden biri olan Devrim Erbil’in Balıkesir sevdasından bahseden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “İnsanlar hayatlarındaki güzel anılarını, yaşadıklarını kendi memleketi olarak kabul ettiği, uzun yıllar yaşadıkları bölgelerde büyük bir aidiyet hissediyorlar. İşte bunlardan biri de Saygıdeğer Devrim Erbil. Gerçekten çok minnettarız. Çok zor koşullarına rağmen bizi kırmadı geldi. Bu konuyla ilgili kendisi bizzat çalıştı. Ekibiyle birlikte hep yanımızda oldular. Bu güzel günde de açılışımızı yapıyoruz. 16 Mayıs Kuvayı Milliye Günü’nde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Kuvayı Milliye Balıkesir’dir. Bu topraklar milli birlik ve beraberliğin topraklarıdır. 15 Mayıs’ta İzmir işgal ediliyor. 16 Mayıs’ta Alaca Mescit’te yiğit Balıkesirliler bir araya gelip büyük bir mücadelenin ateşini yakıyor. Onun için bu özel günde bunu hayata geçirmek istedik.” dedi.

AKIN: “BALIKESİR’İMİZ KÜLTÜRÜN VE SANATIN KENTİ OLACAK”

Balıkesir’in kültür ve sanatın kenti olacağını söyleyen Akın “Devrim Hocamız 1950’lerde başladığı sanat yolculuğunun zirvesinde ve bu zirvedeyken bizi onurlandırmasıyla çok mutlu olduk. Bize emanet ettiği eserler Balıkesir’imizin hem kültürel açıdan hem de sanatsal açıdan çok daha yukarılara taşınması için büyük bir başlangıç olacaktır. Yakında kültür merkezleriyle, fuar alanlarıyla, tiyatrosuyla, müzesiyle ve çeşitli organizasyonlarıyla Balıkesir’imiz öyle İstanbul ve İzmir’in arasında sıkışan bir yer değil kültürün ve sanatın kenti olacaktır. Sokaklarında kültürün, sanatın olduğu ve sanat sokağıyla birlikte gençlerin bütün yeteneklerini rahatlıkla sergileyebildikleri bir sanat merkezi olacak. İşte bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Ben müzemizi en son haliyle gezdiğimde gerçekten çok etkilendim. Yani özellikle halının bu güzelliklerle bezendiği ve çok farklı bir noktaya taşındığı harikulade bir merkezi beraber açıyoruz. Tabii bununla kalmayacak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Balıkesir’imizde kültürü ve sanatı, resmi, bütün organizasyonları coşkuyla kutlayacağımız, birlik içinde olacağımız bir Kuvayı Milliye şehrini hep birlikte hayata geçiriyoruz. Ben bunun için Saygıdeğer Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.