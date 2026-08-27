Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaz okulu boyunca çocuklar, spor ve çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan faaliyetler sayesinde öğrenciler hem yeni beceriler kazandı hem de arkadaşlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

Yaz okuluna katılan çocuklar, dönem boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenirken aynı zamanda sporun ve hareketli yaşamın önemini yaşayarak öğrendi.

KAPANIŞ PROGRAMINDA ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Yaz okulunun sona ermesi dolayısıyla Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kapanış programı, çocukların neşeli ve enerjik görüntülerine sahne oldu.

Program kapsamında çocuklar birlikte vakit geçirirken, yaz boyunca yaşadıkları güzel anıları da hep birlikte geride bıraktı. Çocukların arkadaşlarıyla kurduğu bağlar ve yaz okulunda edindikleri deneyimler, programın en güzel kazanımları arasında yer aldı.

Ailelerin de çocuklarının mutluluğuna ortak olduğu programda Sarız Sosyal Yaşam Merkezi renkli ve hareketli anlara ev sahipliği yaptı.

SPORLA VE SOSYAL ETKİNLİKLERLE DOLU BİR YAZ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kent genelinde çocukların ve gençlerin sporla buluşması, sosyal aktivitelere katılması ve yaz tatillerini verimli değerlendirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz okulları ile çocuklara yalnızca spor yapabilecekleri değil, aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri ve güzel anılar biriktirebilecekleri ortamlar sunuluyor.

Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz okulu da çocukların hareketli, eğlenceli ve dolu dolu bir yaz geçirmesine katkı sağladı.

YAZA GÜZEL BİR VEDA

Kapanış programında çocukların yüzlerindeki mutluluk, yaz okulunun geride bıraktığı güzel anların en büyük göstergesi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak çocukların sporla büyümesi, hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanması ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulu Kapanış Programı, çocukların neşesi, enerjisi ve güzel anılarıyla yaz dönemine unutulmaz bir veda oldu.