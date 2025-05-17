Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere, Büyükşehir Belediyesi’nde ellerine kına yakılarak, davul-zurna ile uğurlama töreni yapıldı. Asker uğurlamasında engelli bireylerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker uğurlaması töreni gerçekleştirdi. Temsili asker uğurlama törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylerin aileleri ve Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, davul-zurna eşliğinde oynadı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Engelli bireylerin oyunlarına aileleri de eşlik ederek, askerlik coşkusuna ortak oldu. Uğurlama törenine bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylerin ellerine kına da yakıldı. Askerlere kına yakılırken, aileler de duygu dolu anlar yaşadı. Engelli bireyler bir süre daha davul-zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, bir günlük askerlik görevlerine yerine getirmek üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na uğurlandı. Başkan Danışmanı Mehmet Karavural ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylere cep harçlıklarını vererek, alkışlarla uğurladı.

BİR GÜNDE OLSA GURURLA ASKERLİKLERİNİ YAPACAK

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, engelli bireylerin hayatın her alanında olduğunu belirterek, “Engelli kardeşlerimiz askerlikte de var olduklarını gösteriyorlar. Belki bu sembolik bir program ama içeriği çok derin. Bugün buradan uğurlayacağımız arkadaşlarımız vatan görevini 1 günlüğüne de olsa gururla yerine getirecek” dedi.

OĞLUM GECEDEN BERİ HEYECANDAN UYUYAMADI

Temsili askerlik görevine uğurlanan Barış Fındık’ın annesi Nurten Koç, “Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı. Defalarca ‘Anne kına yakacak mıyız? Askerliğe gidecek miyim? diye sordu. Çok büyük bir hevesi var. Çok mutlu ve gururluyum. Bizlere bu anlamlı günü yaşatan Büyükşehir Belediyemize ve Muhittin Başkan’a teşekkür ederim” diyerek duygularını ifade etti.