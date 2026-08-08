Kütahya Belediye Meclisi 3. Dönem 7. Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Eyüp Kahveci başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Mecliste; Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun talebine istinaden; ilin adını duyurmak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporu ve sporcuları teşvik etmek amacıyla Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi, komisyon üyelikleri için kalan görev süresi hakkında karar alınması konusunun müzakeresi ve imar düzenlemelerini içeren maddeler görüşüldü.



Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyecilik anlayışının temelinde vatandaş odaklı hizmetin yer aldığını vurguladı. Şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme kararlılığının aynı anlayış ve sorumlulukla sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya için yürütülen çalışmaların ortak akıl, istişare ve kamu yararı doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtti.

