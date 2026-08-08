Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Maltepe Mahallesi Muhtarı Zehra Yenice ve eşiyle bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Mahallenin ihtiyaçlarını sahada değerlendiren Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, devam eden hizmetlerle ilgili incelemelerde bulunurken, talep ve önerileri de dinledi.



Ziyaret kapsamında Maltepe Mahallesi ve çevresinde sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Kahveci, çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Mahallenin konforunu artıracak yatırımların planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hizmetlerimizin vatandaş odaklı bir anlayışla devam ettiğini vurguladı ve 'Şehrimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlara yerinde çözümler üretmek için sahada olmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.



Gerçekleştirilen ziyaret, mahallede devam eden çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmalar üzerine yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.