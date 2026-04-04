Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye bünyesinde işe başlayan özel gereksinimli aday memurların kuruma adaptasyonlarını sağlamak ve kurum hakkında bilgilendirmek amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmetlerinde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında E-KPSS ile 14 özel gereksinimli aday memurun ataması gerçekleştirildi. Belediyede göreve başlayan aday memurların kurum kültürüne uyum sağlamaları ve görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından aday memurlara yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Oryantasyon programında belediyenin tarihçesi, teşkilat yapısı, işleyişi, kalite politikası, personelin hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.

KAPSAYICI İSTİHDAM ANLAYIŞI GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda aday memurların mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sürecinin sonunda ise gerçekleştirilecek sınav ile aday memurların bilgi düzeyleri ölçülecek. Ardından gerçekleştirilecek staj süreci ile görevlerine uyumlarının da pekiştirilmesi hedefleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu uygulama ile hem kapsayıcı istihdam anlayışını güçlendiriyor hem de kamu hizmetlerinde kaliteyi her geçen gün artırmayı amaçlıyor.