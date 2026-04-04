Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, otomotiv aftermarket pazarına yönelik geliştirdiği yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerle küresel pazarda güçlü bir konuma ulaştı. Dünya araç parkının geniş bir bölümüne hitap eden şirket, premium otomobil segmentine yönelik üretimi ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - Bursa, otomotiv tedarik sanayisindeki güçlü üretim altyapısıyla yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli merkezleri arasında gösteriliyor. Kentte faaliyet gösteren üreticiler, geliştirdikleri yüksek katma değerli ürünlerle küresel otomotiv pazarının farklı segmentlerine parça tedarik ediyor.

Bu üreticiler arasında yer alan ÜÇEL Kauçuk da özellikle otomotiv aftermarket pazarına yönelik geliştirdiği ürünlerle uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri ağına ulaştı. Şirket, güçlü mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetiyle farklı araç segmentlerine hitap eden geniş bir ürün gamı sunuyor.

Otomotiv sektörüne yönelik kauçuk ve kauçuk-metal parçalar geliştiren ÜÇEL Kauçuk, aftermarket pazarında geniş bir marka ve model yelpazesine hitap eden ürün portföyüyle faaliyet gösteriyor. Şirket, dünya genelinde kullanılan araçların önemli bir bölümüne yönelik yedek parça üretimi gerçekleştiriyor.

Ürünleri yalnızca yaygın araç gruplarıyla sınırlı kalmayan ÜÇEL Kauçuk, premium otomobil segmentine yönelik geliştirdiği aftermarket parçalarla da küresel pazardaki müşteri ağını genişletiyor.

Mercedes-Benz, BMW ve Audi gibi dünya markalarının yanı sıra Volkswagen Grubu bünyesindeki Bentley ve Porsche gibi üst segment araçlara yönelik ürünler geliştiren şirket, otomotiv yedek parça pazarında güvenilir üreticiler arasında gösteriliyor.

İç pazarda güçlü konum, ihracatta büyüme

Türkiye'de aftermarket pazarının önemli üreticilerinden biri olan ÜÇEL Kauçuk, son yıllarda ihracat odaklı büyüme stratejisiyle uluslararası pazarlardaki varlığını daha da güçlendirdi. Şirket bugün Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Amerika kıtasına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 60 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiriyor.

ÜÇEL Kauçuk'un dış satışlarında Avrupa pazarının önemli bir ağırlığı bulunurken, özellikle Almanya şirket için kilit pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Otomotiv endüstrisinin merkezlerinden biri olan Almanya, premium araç markalarının yoğunluğu ve güçlü aftermarket pazarıyla ÜÇEL Kauçuk'un ihracat stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

ÜÇEL Kauçuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, otomotiv aftermarket sektöründe kalite ve güvenilirliğin belirleyici unsur haline geldiğini ifade etti.

Oruç, dünya genelinde araç parkının büyümesiyle birlikte aftermarket pazarının da hızla geliştiğine dikkat çekerek, ÜÇEL Kauçuk'un geniş ürün portföyü ve mühendislik altyapısıyla bu pazarda güçlü bir konum elde ettiğini belirtti.

Premium araç segmentinde kalite beklentisinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden Oruç, şirketin Ar-Ge ve üretim kabiliyetleriyle bu beklentilere yanıt verecek ürünler geliştirdiğini dile getirdi.

Küresel pazarda Türk imzası

Premium araç segmentine yönelik üretim kabiliyetiyle öne çıkan ÜÇEL Kauçuk, Bursa'daki üretim gücünü küresel pazarlara taşıyarak Türkiye'nin otomotiv tedarik sanayisindeki yetkinliğini uluslararası platformlarda temsil etmeyi sürdürüyor.