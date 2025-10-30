Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda hizmete açtığı Halk Ekmek Fabrikası, her gün Antalyalıları ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmekle buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu Halk Ekmek Fabrikası'ndan Antalyalı vatandaşlara ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek üretimi sunduklarını söyledi. Ahmet Aydın, kısa zaman içinde glütensiz ekmek üretimine başlayacakları müjdesini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda hizmete açtığı Halk Ekmek Fabrikası, her gün Antalyalıları ucuz, kaliteli ve sağlıklı ekmek ile buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi EKDAĞ AŞ tarafından işletilen Halk Ekmek Fabrikası, günlük 25 çeşit ekmeği sofralarımıza taşıyor. EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Halk Ekmek Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, her gün sofralarıma gelen ekmeğin üretim aşamasını anlattı.

UCUZ, KALİTELİ VE SAĞLIKLI EKMEK

Geçmiş yıllarda Antalya'da Halk Ekmek Fabrikası'nın özelleştirildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Ahmet Aydın, Muhittin Başkan'ın Antalya'ya yeni bir Halk Ekmek Fabrikası kazandırdığını söyledi.

Günlük 50 bin adet ekmek ürettiklerini kaydeden EKDAĞ Genel Müdürü Aydın, 'Üretim süreçlerinin tamamı, tam otomatik üretim hattı üzerinden, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına tam uyumlu biçimde yürütülmektedir. Halk Ekmek büfeleri aracılığı ile halkımıza günlük olarak, ucuz, kaliteli ve sağlıklı koşullarda üretilen ekmeği sofralarımıza taşıyoruz. Şu an 85 adet büfemizde ekmek satışımız sürüyor. 200 gr ekmek fiyatımız 10 TL'dir. Diğer ekmek üreticileri ile aramızda 5 TL'lik bir fark vardır. Günlük olarak 25 çeşit ekmek üretiyoruz.' dedi.

GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİM FIRINI KURULACAK

Halk ekmeğin vatandaşlar tarafından çok sevildiğini aktaran Ahmet Aydın, 'Yakın zamanda çok önemli bir üretime geçeceğiz. Çölyak hastalarımız için glütensiz ekmek üreteceğiz. Glütensiz ekmek fırınını ayrı bir noktada kuracağız. Bu ekmeğin üretimi, normal ekmek ile aynı fırınlarda üretilmiyor. Çölyak hastalarımız için glütensiz ekmek maliyetinden dolayı çok önemli. Glütensiz ekmek üretimine geçtikten sonra yakın ilçe ve illere de paketli bir şekilde ulaştırmayı planlıyoruz' diye konuştu.

FABRİKAYI GEZDİRDİ

EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, hijyenin kendileri için en önemli konularından biri olduğunu dile getirerek, Halk Ekmek Fabrikası'nı basın mensuplarına gezdirdi. Girişte fabrikada çalışan personeller için özel bir giriş noktası olduğunu belirten Ahmet Aydın, hijyen alanını geçemeyen hiçbir personelin fabrika içerisine girmediğini söyledi. Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ufuk Ateş de gazetecilere ekmek fabrikasını gezdirerek, ekmek üretim aşamalarını anlattı. Ateş, unun elekten elenmesi, kazandan hamurun karıştırılması gibi aşamaların tamamı, makinalar aracığıyla yapılmakta olduğunu anlattı.