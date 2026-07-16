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Yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek mehteran gösterileri, 21-28 Temmuz, 4-11-18-25 Ağustos ve 1-8-15 Eylül 2026 tarihlerinde saat 13.30'da Ankara Kalesi'nde izlenebilecek.

YAZ BOYUNCA HER SALI SAAT 13.30'DA

Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan gösteriler, yerli ve yabancı ziyaretçilere de Ankara'nın tarihi dokusu içerisinde geleneksel Türk müziğini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Tarihin ve musikinin buluştuğu etkinliklerde, yüzyıllardır süregelen mehter geleneği Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Gösterileri, Ankara Kalesi ve Ulus Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Gösterileri'ni yaz boyunca Ankara Kalesi ve Ulus Meydanı'nda Başkentlilerle buluşturacak.

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