Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde kentte can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 görev yaptı. Ekipler, 526 yangına ve 558 kurtarma operasyonuna müdahale etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Vatandaşların afetlere ve yangınlara karşı bilinçlenmesini hedefleyen eğitim çalışmaları aralıksız sürerken, iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk raporlarıyla önleyici hizmetler de titizlikle yürütüldü.

Modern araç filosu, teknik donanımı ve deneyimli personeliyle her an göreve hazır olan Eskişehir İtfaiyesi, daha güvenli bir Eskişehir için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ekipler, 526 yangına müdahale ederken, 558 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Eskişehir genelinde 17 istasyonla hizmet veren İtfaiye teşkilatı, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 70 eğitim faaliyeti düzenledi.

Bu eğitimlerde 939 kadın ve 1.525 erkeğe yangın ve afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

İtfaiye ekipleri, olası risklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde ise 206 iş yerini kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda 66 iş yerine uygunluk raporu düzenlendi.

Acil durum çağrılarının daha etkin yönetilmesi için büyük önem taşıyan ihbar süreçlerinde ise 107 asılsız ihbar kayıtlara geçti.