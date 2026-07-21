İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında hizmet veren Balçova Teleferik Tesisleri'nde, ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk kapsamında detaylı bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Tesisler, bugün itibariyle geçici süreyle hizmete kapatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında hizmet sunduğu Balçova Teleferik Tesisleri'nde ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk kapsamında detaylı bakım ve yenileme çalışması yapılacak.

Gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle tesisler, 21 Temmuz Salı gününden (BUGÜN) itibaren geçici süreyle hizmet vermeyecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir'de 1974'te kurulan, 2015 yılında AB standartlarına uygun olarak yenilenen tesiste, 810 metrelik hatta saatte bin 200 yolcu taşınabiliyor. 20 adet 8'er kişilik kabinler ile yapılan yolculuk süresi yaklaşık 3 dakika sürüyor. İzmir'in eşsiz Körfez manzarasının kuş bakışı görülebilmesi için kabinden indikten sonraki giriş bölümünde seyir terasları bulunuyor. Bu alanda dürbünlerle manzara seyrediliyor. İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tesisleri her ay binlerce kişi ziyaret ediyor.