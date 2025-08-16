İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürütülen hızlı tarama çalışmalarıyla riskli yapı tespitlerini, tahliye ve yıkım süreçlerini ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde 1985 yılında inşa edilmiş bir yapının dönüşümü de tamamlanıyor.

Beş katlı ve 13 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmaları; Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün’ün katılımıyla başlatıldı. Yıkıma başlanmadan önce, Özel, Ovalıoğlu ve Yün sırasıyla birer konuşma yaptı.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI OKTAY ÖZEL: DEPREMDE 120 BİN KONUT AĞIR HASAR ALABİLİR

İstanbulluların can güvenliğinin sağlanması açısından hayati dönemlerden geçildiğini kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, “Ekrem Başkan'ın göreve başladığı 2019 itibariyle kentsel dönüşüm süreci açısından başlangıç noktası olan bina tespiti aşamasına başladık. Hızlı tarama tekniğini İstanbul Teknik Üniversitesi'yle beraber geliştirdik. Bu süreç içerisinde 190 binin üzerinde bina değerlendirmesinde bulunduk… Biz biliyoruz ki ortalama ve üstü depremde özellikle Kandilli tarafından beklenen senaryoya göre 7-7,5 şiddetindeki bir depremde 120 bin konutun ağır hasar alacağını ve can kaybı yaşanacağını bildiğimiz bir noktada, aslında vatandaşların konutlarının durumuyla ilgili şeffaf bilgi edinme gibi bir sürecin tamamlanması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“40 BİN KİŞİNİN HAYATI KURTULDU”

6 Şubat depreminden sonra 40 bin yapıda incelemede yapıldığı bilgisini paylaşan Özel, bu yapıların yarısından fazlasının D ve E sınıfı olarak belirlendiğini, bunun da yüksek risk grubu anlamına geldiğini belirtti. Bu yapılardan 1.100’ünün yakın zamanda yıldığını kaydeden Özel, “Bu yıkım işlemleri tabii çok hayati.40 binin üstünde bir nüfusa etkisi olan bir yıkım çalışması. Şu anlama geliyor; beklenen depremde 40 bin kişinin hayatı kurtuldu. Bir durumun başlangıcını yaratmış olduk. O açıdan çok hayatiydi” diye konuştu.

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İLE SÜREÇ HIZLANACAK

Çevre Şehircilik Bakanlığının verdiği desteklere, iBB'nin vermiş olduğu kira desteğinin de eklendiğini söyleyen Özel, “Kentsel dönüşüm konusunda özellikle yoksul hanelere yapım maliyetinin yüzde 65’inin üstlenileceği kampanyanın İBB tarafından başlatılması, bakanlığın yürüttüğü yarısı bizden kampanyaları ve toplumsal duyarlılığının artmasıyla birlikte bu yıkım süreçlerinin hızlanacağını, bununla birlikte yerinde dönüşüm konusunun özellikle güçlendirme konusunun hareketleneceğini umuyoruz. Bu ay İBB Meclisi'nde oy birliğiyle İstanbul İmar Yönetmeliği geçmiş oldu. Bakanlığa uygun görüşe gönderdik. Biz imar yönetmeliğiyle, bina muayene yönetmeliğiyle birlikte kentsel dönüşümün ve güçlendirmenin önünün açılacağı, daha hızlanacağı İstanbullunun güven duyacağı bir ortam yaşayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. AYŞEGÜL OVALIOĞLU: “VATANDAŞTAN YANA BİR TAVIR İÇERİSİNDE BU İŞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Dönüşüm çalışmalarının başlangıcına tanıklık eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise şöyle konuştu:

“Bakırköy özelinde baktığımızda bina stoğumuz 16 binin üzerinde yüzde 80’i de aslında 2000 yılı öncesine ait yapılar bunlar. Olası beklenen İstanbul depreminde de Bakırköy en ağır hasarı alacak ilçelerin başında geliyor. Bugün bu yıkım işlemiyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber 26’ncısını gerçekleştirdiğimiz binamızda artık insanlar güvensiz yapılarında oturmayacaklar. Ve bunun da bir an evvel az önce de söylediğimiz gibi İstanbul yönetmeliğinde de söylediğimiz üzere hızlı, vatandaşın yanında, ondan yana bir tavır takınarak, onun hem hukuki desteklerinde yanında olarak hem de bu ruhsatlan imar yıkım aşamalarında onların yanında olarak belediye olarak yerel yönetimler olarak ilçe belediyesi olarak tamamen vatandaştan yana, onun menfaatine bir tavır içerisinde bu işi gerçekleştireceğiz.”