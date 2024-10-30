İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ne giderek bilgi alan Bakırköylü vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Hızlı Tarama’ tespit çalışmaları sonrasında daha güvenli yapılarda yaşama imkânına kavuşacak.

Çalışmalar kapsamında, Bakırköy Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Hızlı Tarama” çalışmalarına vatandaşları yönlendirerek kentin daha güvenli bir hale gelmesi konusunda köprü oluyor.

Yapılan görüşmeler sonrasıda Bakırköy Sakızağacı mahallesindeki 5 bloklu sitenin yıkımına başlandı.

‘E Sınıfı Yapı Grubu’ içerisinde yüzde 0 deprem güvenliği oranına sahip binalar başta olmak üzere ilçe genelindeki yüksek riskli yapılar güvenli hale getiriliyor.

‘Hızlı Tarama’ süreci hakkında bilgiler veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, “Temmuz ayında alınan meclis kararımıza göre Bakırköy ile protokolümüzü yaptık. Bakırköy dahil 38 ilçemizde hızlı tarama ile bina tespit projemiz devam edecek. Kentsel Dönüşüm Uygulama Şube Müdürlüğümüzce takibi yapılan https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/ sitemiz var. Buradan gelen başvuruların tamamını topluyoruz. Ekiplerimizle birlikte çalışan ilçe belediyelerinin ekipleri var, bu başvurularla sırasıyla ilgileniyoruz. Bu protokolle bunu İstanbul sınırlarına yaymayı amaçladık, Bakırköy Belediyemizle birlikte alandayız. Çoğu çalışmamızda öncelikli müdahalemizi ‘E’ grupları üzerine ve 0-50 oranla riskli grup sayılan ‘D’ grupları üzerinde yapmaktayız. Vatandaşları bu konuda hem tespit hem ‘İstanbul Yenileniyor’ ile kentsel dönüşüme bekliyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, sorunun olduğu yerde bir çözümümüz var. Ancak bu şekilde dönüşüm hızlanabilir ve İstanbul’u daha dayanıklı bir hale getirebiliriz. Vatandaşımızın bu konudaki iradesi, ısrarı ve bize sunduğu talep çok önemli. Biz elimizden geldiğince bu talebi karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

HEM KİRACILARA HEM EV SAHİPLERİNE KİRA DESTEĞİ

Hızlı Tarama çalışmalarının yanı sıra binalarında yıkım çalışması gerçekleşen vatandaşlara kira desteği de verdiklerinin altını çizen Murat Yün, “Hızlı Tarama ile tespit ettiğimiz E grubu yapılar için Temmuz ayı meclisimizde bir karar çıkardık. Bakanlığın yaptığı kira yardımının dışında İBB olarak biz de hem kiracıya hem mal sahibine kira yardımı yapıyoruz. Özellikle kiracıların durumunun da gözetilmesi önemliydi. Yapı yıkıldıktan sonra vatandaşlarımız ilçe belediyesine bakanlıktan yardım almak için başvuruyorlar. İlçe belediyesinden bilgi alarak aynı vatandaşlara biz de ilave bir kira yardımı yapıyoruz. Bu İstanbul’daki kira ortalamasını yakalamak için yaptığımız bir şey. Evde oturan malike 18 ay, oturmayan malike ise daha düşük oranla yine 18 ay, kiracıya ise 12 ay boyunca kira yardımımız devam ediyor” diye konuştu.