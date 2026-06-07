Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde Kosova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Geçen yıl başlatılan ve bu yılın ilki Kosova Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşlara Selçuklu'da yaşam kalitesine katkı sunan yatırımlar, yürütülen ve planlanan belediyecilik hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Pekyatırmacı programa katılan tüm vatandaşların talep ve önerilerini de tek tek dinleyerek istişarelerde bulundu.

Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'TEŞKİLATIMIZIN KAPISI HER ZAMAN HERKESE AÇIK'

Her zaman sahada ve vatandaşlarla birlikte olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'AK Parti teşkilatımızın böyle bir programla sizleri bizlerle buluşturması bizim için çok anlamlı. O yüzden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizim teşkilatlarımız da aynı bizler gibi sürekli sahada, mahallelerimizde ziyaretler yapıyor. İlçe başkanımız da bir yerel yönetimler başkanı gibi çalışıyor. Teşkilatımızın kapısı her zaman herkese açık. Bu anlamda gece gündüz demeden bütün yönetimiyle birlikte koşturuyorlar, gayret ediyorlar. AK Parti dava, hizmet partisi. Bu zamana kadar AK Parti'nin içinde hiçbir zaman kendi menfaati için hareket eden barınamamıştır. AK Parti'nin içerisinde hiçbir zaman hırsızlığa, yolsuzluğa ulaşan olmamıştır, varsa bile barınamamıştır. Çünkü AK Parti kuruluşu itibariyle bu milletin partisi. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından itibaren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren yaptığı bütün çalışmalar AK Parti'nin hizmet anlayışını, hedeflerini gösteriyor. Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinin içerisinde Türkiye bir huzur ve refah adası ise bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi, güçlü yönetimi sayesinde' dedi.

'HER NOKTADA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ VE ÇOK BEREKETLİ HİZMETLER ÜRETİYORUZ'

Konya'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez ilçe belediyeleri ve bütün kurumlarla birlikte beraberlik içerisinde hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, 'Konya Modeli Belediyecilik anlayışı artık bütün Türkiye'de biliniyor. Hatta Türkiye'nin de sınırlarını aştı. Bizim yaptığımız işlerde tek bir hedef var, bunun için çalışıyoruz. Niyet hizmet olunca, bunun için çalışılınca, gayret edilince neticeler de ortaya çıkıyor. Konyamızda çok sayıda hizmetler yapıldı. Bizler de kendi ilçemizde sadece temel belediyecilik hizmetleri değil, bunun yanında çok farklı alanlarda da hizmet üretmeye çalışıyoruz. Parklarıyla, yollarıyla, altyapısıyla huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bunu temin etmek önemli ama bunu temin etmenin yanında insanımızın hayat standardını yükseltmek, gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onlara yön, ufuk verebilmek için de çalışmalar yapıyoruz. Eğitimden, spora, kültüre, sanata, emniyete, sağlığa varıncaya kadar çok farklı alanlarda hem işbirlikleri yapıyoruz hem de hizmetler üretiyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa, nerede bir eksiklik varsa hizmet noktasında bu bizim sorumluluk alanımıza girer veya girmez diye ayırmıyoruz. Her noktada elimizi taşın altına koyuyoruz ve çok bereketli hizmetler üretiyoruz. Bütün bunları yaparken bugün Selçuklu Belediyemizin SGK'ya, maliyeye, piyasaya 1 lira borcu yok. Kendi öz sermaye, öz kaynaklarımızla bütün hizmetlerimizi yerine getirdik' şeklinde konuştu.

AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI BAĞCI: 'BAŞKANIMIZ SELÇUKLU İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR'

25 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ülke yönetiliyor. Hamdolsun 25 yılda ülkemiz birçok alanda mesafe kat etti. Şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman gerçekten birçok alanda çok iyi seviyedeyiz. AK Parti'nin yaptıklarını anlatmakla bitiremeyiz. Başkanımızdan Allah razı olsun, Selçuklu için gece gündüz demeden çalışıyor. En ufak bir problem olduğu zaman kendisi bizzat orada' diye konuştu.