Mersin Büyükşehir Belediyesi, rengarenk çiçekler ve iklim dostu peyzaj çalışmalarıyla kenti yaza hazırladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; kent genelindeki yeşil alanlar, cadde ve bulvarlarda yürüttüğü peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Peyzaj Master Planı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kenti rengarenk çiçeklerle donatarak Mersin'i yaza hazırladı.

MERSİN'İN RENKLİ VE YEŞİL DOKUSU GÜÇLENİYOR

Kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türleri tercih edilirken; mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Büyükşehir ekipleri; vatandaşların daha yeşil, sağlıklı ve renkli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla peyzaj uygulamalarını titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir kentin doğal dokusunu korurken, sürdürülebilir ve iklim dostu peyzaj uygulamalarıyla da Mersin'i dört mevsim daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir'in park ve bahçeler ekipleri; refüjler, kavşaklar, parklar ve sahil bandı başta olmak üzere kentin birçok noktasında, mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana cadde ve refüjlerde sulama altyapı sistemleri büyük ölçüde tamamlanırken, yeni açılan yollarda da otomatik sulama sistemleri kurularak aktif hale getiriliyor. Sulama altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık veren ekipler, kent genelindeki yeşil dokuyu güçlendirmeye devam ediyor.

Refüjlerde yürütülen ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikimlerinin yanı sıra, kaldırımlardaki ağaçlandırma çalışmaları da hız kazandı. Özellikle iklim değişikliği ve kentsel ısı adalarının etkilerini azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gölge altında yürüyebilmesine olanak sağlayacak ağaçlandırma çalışmalarını öncelikli olarak sürdürüyor.