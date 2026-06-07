Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarzan ve Çevre Etkinlikleri Günleri kapsamında düzenlenen 'Mesajını Bırak, Resmini Yap' etkinliğinde çocuklar, çizdikleri resimlerle hem doğa sevgisini anlattı hem de hayal dünyalarını tuvallere yansıttı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ortaklığıyla yapılan 'Tarzan ve Çevre Etkinlikleri Günleri' kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Mesajını Bırak, Resmini Yap' programında minikler, çevre bilincini sanatla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen çocuklar, doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşam temalarını resimlerine yansıtarak birbirinden renkli eserler ortaya çıkardı. Çocukların hem yaratıcılıklarını geliştirmelerine hem de çevre konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağlayan etkinlik ilgi gördü.

Program boyunca çocuklar, hayal güçlerini özgürce kullanarak doğaya dair düşüncelerini ve mesajlarını resimlerle ve yazılarla ifade etti. Eğlenceli ve öğretici anlara sahne olan etkinlikte ortaya çıkan çalışmalar, beğeni topladı.