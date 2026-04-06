Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte başlayan yatırım hamlesi, 7 yılda kentin çehresini değiştirdi.

ORDU (İGFA) - Ulaşım ve altyapıdan tarım ve turizme, sosyal belediyecilikten teknoloji ve enerji yatırımlarına kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmalarla Ordu, bölgenin yükselen değeri haline geldi.

Başkan Güler'in 7 yılında Ordu'da ulaşım ve altyapıda tarihi yatırımlar gerçekleştirildi. Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Ordu'da, 2 bin 600 kilometre yol asfalt ve betonla buluşturuldu.

Altınordu, Ünye ve Gölköy ilçelerinde kurulan asfalt plent tesisleri sayesinde belediye kendi asfaltını üretir hale geldi. Kurulan beton santralleri ile hızlı ve etkin bir çalışma yürütüldü.

ORDU'NUN 'SU' GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINDI

İçme suyu yatırımlarında ise 2 bin 300 kilometrelik yeni hat döşenerek önemli bir eksiklik giderildi. Kanalizasyon altyapısında da 321 kilometrelik hat tamamlanarak modern bir sistem oluşturuldu.

Kuraklığa karşı alınan önlemler kapsamında 66 içme suyu deposu, 41 fiberglas depo, 3 arıtma tesisi, 60 su alma yapısı, 65 gölet, 3 baraj ve 33 sondaj hizmete alındı.

ÇEVRE VE YAŞAM KALİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Başkan Güler'in öncülüğünde Ordu'daki çevre yatırımları büyük takdir topladı. Fatsa, Ünye ve Perşembe'deki vahşi çöp alanları kapatıldı. Yeşil alan miktarı 3 kat artırılarak şehir nefes aldı.

Melet ve Durugöl başta olmak üzere birçok noktada park, mesire alanı ve sosyal yaşam alanları oluşturuldu.

Bu süre zarfında il genelinde 25 spor sahası, 194 çocuk oyun grubu kuruldu. Yine Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde 9 bin 138 bank, 3 bin 847 piknik masası ve 297 kameriye üretilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Ordu'daki bisiklet yolları ise 8.2 km'den 16.5 kilometreye çıkarıldı.

GÜÇLÜ BELEDİYE, GÜÇLÜ FİLO

Başkan Güler'in 'üreten belediye' vizyonu doğrultusunda araç kiralama yerine satın alma modeline geçildi. Bu kapsamda belediye filosuna 350 yeni iş makinesi kazandırıldı.

Böylece hizmetler müteahhitleri aradan çıkararak daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmeye başlandı.

TARIM VE HAYVANCILIK YENİDEN CANLANDI

Ordu'da tarım, Başkan Güler'in tarıma ve hayvancılığa verdiği önem ile adeta yeniden canlandı. 34 bin 800 dekar atıl tarım arazisi üretime kazandırılarak üreticiler katma değeri yüksek yeni ürünlere yöneldi.

Fındığa alternatif gelir kaynakları oluşturularak üreticinin kazancı artırıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa verilen destekler, damızlık dağıtımları ve kurulan tesislerle sektör büyütüldü.

30 üreticiye süt soğutma tankı verildi, 9 noktada 25 ton kapasiteli süt evleri kuruldu. Üreticilere yazlık ve kışlık olmak üzere 5 milyon adet fide dağıtıldı.

Üreticilerin kullanması için 28 araçtan oluşan Tarım Makineleri Parkı kuruldu. Yenilikçi tarım çalışmaları için Karadeniz'in ilk ve tek Biyoinovasyon Merkezi kuruldu. Bu merkezde ata tohumu, doku kültürü ve topraksız tarım gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirildi.

250 başlık Düve Merkezi, yıllık 7 milyon 650 bin kapasiteli yumurta üretim tesisi ve tarıma dayalı organize sanayi yatırımları için ise çalışmalar devam ediyor.

5 MİLYON YUMURTA ÜRETİMİNDEN 50 MİLYON YUMURTAYA

Ordu'da bitme noktasına gelen yumurta sektörünün Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle yeniden ayağa kalktı. 2014 yılında 75 yumurta üretimi yapan firmanın 65'i kapandı. 2014 yerel seçimlerinden sonra Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile yılda 5 milyon üretilen yumurta üretimi 7 yıllık sürede 50 milyon seviyelerine çıkarken, üretim tesislerinin sayısı ise 85'e yükseldi. Üretilen yumurtalar Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinde 'Ordu Yumurtası' markasıyla satışa sunuldu.

'3 AY DEĞİL 12 AY ORDU'

Başkan Güler'in '3 ay değil 12 ay Ordu' vizyonu doğrultusunda turizm yatırımları hız kazandı. Boztepe, Yason, Hoynat başta olmak üzere birçok turizm destinasyonu modernize edilirken, Çambaşı Doğa Tesisleri, Çambaşı Kayak Merkezi yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak turizm merkezlerinden biri haline geldi. Fatsa Adası, Yoroz Seyir Terası gibi yeni destinasyonlar oluşturuldu. İlçelerde kış aylarında 'Kar Şenlikleri' yapılarak turizm 12 aya yayıldı.

'ORDU'YA AÇIK AVM'

Altınordu'da Sırrı Paşa ve İsmet Paşa Caddeleri baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. 'Ordu'ya Açık AVM' konseptiyle hayata geçirilen proje ile bölge hem ticaretin hem de sosyal yaşamın merkezi haline geldi.

ÜNYE LİMANI TİCARET VE TURİZM LİMANI HALİNE GELDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile uluslararası yeterliğine sahip olan Ünye Limanı konteyner, Ro-Ro taşımacılığının yanı sıra kruvaziyer turizmine de ev sahipliği yapmaya başladı.

ALTINORDU RIHTIMI UZATILIYOR

Uzun yıllar atıl durumda kalan Altınordu Atatürk Rıhtımı da Başkan Güler'in girişimleri ile yeniden düzenlenerek deniz turizmine kazandırılıyor. Rıhtım hem ticaret hem de kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

AKTİF KARBON TESİSİ İLE FINDIĞA KATMA DEĞER

Ordu ekonomisinin temel ürünü olan fındığın sadece içi değil, kabuğu ve kapsülü de değerlendirilmeye başlandı. Bu kapsamda kurulan Aktif Karbon Üretim Tesisi ile fındık atıkları katma değeri yüksek ürüne dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

SOKAK HAYVANLARINA MODERN HASTANE VE AMBULANS

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetler de önemli ölçüde geliştirildi. Altınordu'da bulunan bakım merkezi, Karadeniz'in en büyük hayvan hastanelerinden biri haline getirildi. 19 ilçeye hizmet verecek şekilde genişletilen merkezde sokak hayvanlarının tüm tedavi ve bakımları yapılırken, acil müdahaleler için Hayvan Ambulansı hizmete alındı.

ENERJİDE KENDİ KENDİNE YETEN ŞEHİR

Enerji yatırımlarıyla Ordu üretim yapan bir şehir haline geldi. Akkuş'ta rüzgar enerjisi yatırımları desteklenirken, belediye tesislerinde güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Durugöl Yerleşkesi'nde mini hidroelektrik santral devreye alınırken, otogar çatısına kurulan sistemle elektrik üretimi sağlandı. Çaybaşı ilçesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahası, enerji üretim tesisi inşa edildi. Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atık enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

ORDU DENİZİ İLE BARIŞTI

Ordu denizi ile barıştı. Tekne ve kanolar üretildi. Sörf sporu başladı. Şehit Temel Şimşir Gemisi yerine Şehit Necati Gürkaya Gemisi ve Kuzey Yıldızı teknesi ile Yoroz Rüzgarı tekneleri şehre kazandırıldı. Deniz turizmi kapsamında tekne ve kano üretimi yapılırken, Gülyalı'da Durgun Su Sporları Merkezi kuruldu. Karavan Park ve Motopark alanları da hizmete sunuldu. Kano ve yelken faaliyetlerinin yanı sıra sörf sporu başladı.

ORDU SOSYAL TESİSLERLE DONATILDI

Ordu'da sosyal tesis yatırımlarıyla hem vatandaşlara hem de turistlere yeni alanlar sunuldu. Çamlı Köşk Kafe, Panorama Kafe, Kumbaşı Balık Restoranı, Aktaş Plajı, Ünye Çınarsuyu ve Çamlık gibi tesisler hizmete açıldı. Ayışığı Kafe ve Mavna Kafe gibi mekânlar da sosyal yaşamı canlandırdı.

BÜYÜKŞEHİR SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi sosyal projeleriyle her kesime dokundu. Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde her gün 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, Halk Ekmek uygulamasıyla uygun fiyatlı ekmek hizmeti sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Market, Engelsiz Taksi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Aile Destek Merkezi gibi çalışmalarla sosyal belediyecilikte öncü oldu. Üniversite öğrencilerine yönelik 'Ders Arası Çorba' uygulaması, Kent Çamaşırhanesi'nin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık destekleri hayata geçirildi.

BÜYÜKŞEHİR YAZILIM VE TEKNOLOJİDE ÖNCÜ

Kurulan ORYAZ A.Ş. ile yerli yazılım ve teknoloji üretimi başlatıldı. Akıllı su sayaçları, CNC makineleri ve enerji üreten sistemler geliştirildi. Yazılım eğitimleri düzenlenerek geleceğin mesleklerine yönelik altyapı oluşturuldu.

ORDU'YA ŞEHİRCİLİK VE ESTETİK DOKUNUŞ

Kentsel dönüşüm ve estetik projelerle Ordu modern bir kimliğe kavuştu. Millet bahçeleri, meydan düzenlemeleri ve cephe yenilemeleri ile şehir estetik açıdan yeniden tasarlandı. Tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırıldı. Kurul Kalesi ve Fatsa Cıngırt Kalesi'nde yapılan kazılarına destek verildi. Rüsumat No: 4 Gemisi'nin aynı yerinde birebir ölçülerine göre inşası ise şehrin tarihine sahip çıkıldığının önemli bir göstergesi oldu. Kahraman Sağra Fındık Müzesi düzenlenerek ziyarete açıldı.

SAHİLLER RANTA DEĞİL HALKA AÇILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kıyıları halka açarak, vatandaşları denizle buluşturmak adına gösterdiği kararlı duruşun ardından kıyılar bugün nefes alan, halkın uzun süre vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanlarına dönüştü. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan 'Kirazlimanı Yaşam Merkezi' kullanıma açıldı. Merkez içerisinde çay bahçesinden kütüphaneye, kafelerden çocuk oyun parkına tam bir sosyal merkez haline geldi.

MİLLET BAHÇESİ OTOPARKI BAŞKAN GÜLER'İN GİRİŞİMİ İLE 416 ARAÇLIK KAPASİTEDEN 2000 ARAÇ KAPASİTESİNE ÇIKARILDI

Ordu 19 Eylül Stadyumu'nun yıkıldığı alanda ilk etapta 416 araç kapasiteli olarak planlanan ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yeniden revize ettirilerek 2 bin araçlık otopark kapasitesine ulaştırılan Millet Bahçesi ve Otoparkı inşaatı hızla sürüyor.

MİLLET DÜZÜ YENİDEN DOĞUYOR

Halk arasında 'Millet Düzü' olarak bilinen alan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla canlanıyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen proje ile şehir, ticaret, ulaşım ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir çekim merkezine kavuşuyor. Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projede; 1 restoran binası, 43 dükkân, 14 ofis yer alacak. Yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunurken, projenin üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

KADIN ÜRETİCİLERE DEV DESTEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı günden bu yana Ordu'da kadın kooperatiflerinin sayısında her geçen gün artış yaşandı. Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile 7 yılda kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı 19 olurken kurulan kooperatiflerle birlikte birçok kadın ürünlerini pazarlayarak ekonomik kazanç el ediyor.

ÇİKOLATA ÜRETİMİ BAŞLADI

Kyble çikolata üretimine başlanarak Ordu'nun yeni bir çikolata markası ortaya çıktı. Ordulular Kybele çikolatasını, mağazasından Marino Park'taki üretim tesislerine kadar benimsedi.

KÜLTÜR, SANAT VE SPORDA ZİRVE

Ordu, son 7 yılda kültür ve sanatın merkezi haline geldi. Toplam 1213 etkinlik düzenlenirken, konserler, festivaller, tiyatro oyunları ve spor organizasyonlarıyla şehir yıl boyunca canlı tutuldu. Yaylalarda düzenlenen festivallerle turizm dört mevsime yayıldı.