Ankara'da Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilkbahar ve yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelere karşı ilçe genelinde kapsamlı çalışma yürütüyor.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşların yaz mevsimini rahat ve huzurlu geçirmesini hedefleyen Keçiören Belediyesi ekipleri, larvaların üreme noktalarından başlayarak tüm ilçede ilaçlama seferberliğini sürdürüyor.

Vatandaşların sinek ve haşere sorunu yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, 51 mahallenin tamamında eş zamanlı olarak sahada yer aldı. Çalışmalar kapsamında özellikle nemli alanlar, su birikintileri, yeşil alanlar, parklar ve pazar yerleri gibi insan hareketliliğinin yoğun, sulak bölgelerin fazla olduğu alanlar mercek altına alındı.

Halk ve çevre sağlığı standartlarına en üst düzeyde dikkat edilen ilaçlama işlemlerinde kullanılan formüller yalnızca hedef alınan larva ve böcekler üzerinde etkili olurken; çevreye, sokak hayvanlarına ve diğer canlılara ise herhangi bir zarar vermiyor.