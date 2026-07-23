Maltepe Belediyesi 'Temiz Bir Maltepe Birlikte Mümkün' sloganıyla ilçe genelinde yürüttüğü planlı toplu temizlik çalışmalarına Yalı Mahallesi'nde devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Temiz Bir Maltepe Birlikte Mümkün' sloganıyla yaz aylarında ilçenin mahallelerinde toplu temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü toplu temizlik ekipleri dün Yalı Mahallesi'nin meydan, cadde ve sokaklarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kötü koku ve bakteri üretimini önlemek için yıkama çalışmaları yaptı.

Ekipler denizle iç içe yaşayan Yalı Mahallesi'nin tarihi dokuya sahip cadde ve sokaklarında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçenin önemli buluşma noktalarından Bakireler Anıtı Meydanı'nda yıkama ve süpürge araçlarıyla gün boyu detaylı temizlik yaptı. Maltepe Belediyesi planlı temizlik çalışmalarına ilçenin mahallelerinde önümüzdeki günlerde sürdürmeye devam edecek.