Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan aile temalı kısa film yarışmasına başvurular sürüyor. 15 dakikayı aşmayan filmlerle herkesin aile hikayelerini anlatmaya davet edildiği yarışma için son başvuru tarihi 29 Ekim 2025.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile değerlerini vurgulamak için kısa film yarışmasına başvuruları almayı sürdürüyor.

Bakanlık, herkesi kamerasını ailesine çevirerek hikayelerini paylaşmaya çağırdı.

Her ailenin anlatılacak bir hikayesi olduğunu belirten Bakanlık, “Aile; sevincin paylaşıldığı, zorlukların aşıldığı, değerlerin filizlendiği yerdir. Her aile, ayrı bir hikayedir” diyerek, profesyonel ekipmana gerek olmadan, telefonla çekilen 5-15 dakikalık kısa filmlerle yarışmaya katılım sağlanabileceğini belirtti.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1951983574862754085

Bakanlık, “Bazen kısa bir film, uzun bir ömrü anlatabilir. Haydi, aileyi anlatan o filmi siz çekin” diyerek, vatandaşları aile bağlarını ve hikayelerini kısa filmlerle paylaşmaya davet ederek, yarışmanın son başvuru tarihini 29 Ekim 2025 olarak hatırlattı.