İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın silah imha sürecinin başlamasını “Terörsüz Türkiye” hedefinde tarihi bir adım olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, PKK’nın silahlarını imha etme ve teslim etme sürecinde ilk adımı attığını duyurdu. Bu gelişmeyi “Terörsüz Türkiye” hedefinde tarihi bir gün olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı çağrılarıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, “Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, “Biz bu topraklara dün gelmedik. Sultan Selahaddin’in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan’ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan bir milletiz. Bu milletin bağı gönül bağıdır, can bağıdır. Mayasında Malazgirt, Çanakkale, değerlerimiz ve inancımız var” sözleriyle birlik mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Terörsüz Türkiye’nin “Büyük ve Güçlü Türkiye” vizyonunun en önemli adımlarından biri olduğunu belirterek, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızıdır. Kardeşliğe olan inancın zaferidir. Çünkü biz biriz, çünkü biz Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.