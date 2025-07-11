Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ufuk Bayır’ın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiğini duyurdu; “Adıyaman’ı mutlu bir şehir yapma sözümüzü tutacağız” dedi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırılmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hemşehrilerine seslendi.

Tutdere, İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile Adıyaman’da gerçekleştirdikleri grup toplantısında, yaşanan sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Belediye Meclisi, Tutdere’nin görevden uzaklaştırılması sonrası Harita Mühendisi Ufuk Bayır’ı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirme ve aday gösterme kararı aldı.

Kıymetli hemşehrilerim,Bugün İl Başkanımız ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman’da grup toplantımızı gerçekleştirdik. Yaşadığımız süreçle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık.Meclis grubumuz, görevden uzaklaştırılmam nedeniyle güçlü bir irade ortaya… pic.twitter.com/XarleITvIo— Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 11, 2025

Tutdere, bu kararın Adıyaman ve halkı için hayırlı olmasını dileyerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri şeffaf, çalışkan ve uyumlu bir anlayışla hizmet ettik. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman’ımızda birliğimizi koruduk. Bugün de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Tutdere, Adıyaman halkına umutsuzluğa kapılmama çağrısı yaparak, “Arkadaşlarımız görevlerinin başında, halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Adıyaman’ı mutlu bir şehir yapma sözümüzü tutacağız. Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Her türlü karalama ve iftirayı bertaraf edecek güçlü bir ekibimiz var” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Adıyaman Belediyesi’nin halkın evi olduğunu vurgulayan Abdurrahman Tutdere, “Biriz, beraberiz, güçlüyüz ve Adıyaman’ız! Kaldığımız yerden daha güçlü devam edeceğiz. Halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.