Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul Şile’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve perakende işletmelerde gıda güvenilirliği için zorunlu olan karekod uygulamasını denetledi. Bakan Yumaklı, işletmecilere hassasiyetleri için teşekkür ederken, sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

KAREKOD SİSTEMİ VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen karekod uygulaması, perakende satış ve yeme-içme sektöründe gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla zorunlu hale getirilmişti.

Şile’deki denetimlerde konuşan Bakan Yumaklı, “İşletmelerin tamamına yakını karekod sistemini uygulamaya başlamış. Vatandaşlarımız, ‘Tarım Cebimde’ uygulamasıyla işletmelerin denetim durumunu kontrol ederek gönül rahatlığıyla vakit geçirebilir” dedi.

Bakan Yumaklı, karekod sisteminin hem tüketiciler hem de işletmeciler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Vatandaşlarımız, yiyecek-içecek mekanlarında karekodu okutarak Bakanlığımızın denetimlerini görebilir. İşletmeler de bu sistemle ‘Güvenilir gıda sağlıyoruz’ mesajını verebilir. Türkiye’deki tüm perakende ve yeme-içme işletmelerinde bu uygulamayı daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde karekod uygulamasını kullanarak gıda güvenliği konusunda sağlanan konforu deneyimlemelerini isteyen Bakan Yumaklı, işletmelerin de bu sistemle güvenilirliklerini teyit edebileceğini, uygulamanın yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.