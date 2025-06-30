Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri paylaşarak, “Sabahın ilk ışıklarıyla havalanan #OrmanKahramanları’mız, en zorlu şartlarda Yeşil Vatan’ımızı koruyor” dedi.ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de devam eden orman yangınlarına karşı gece gündüz mücadele eden ekiplere övgüde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, İzmir’in Menderes, Seferihisar, Çeşme, Selçuk, Torbalı ve Menemen bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale eden ekiplerin özverili çalışmalarını vurguladı.

????????️ Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalandılar…#OrmanKahramanları’mız en zorlu şartlarda bile Yeşil Vatan’ımızı korumakta kararlı. ????İzmir pic.twitter.com/rnSjDfi3NO — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 30, 2025

Bakan Yumakı, paylaşımında, "İzmir'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalandılar… #OrmanKahramanları’mız en zorlu şartlarda bile Yeşil Vatan’ımızı korumakta kararlı" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi yangınlara karşı 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin seferber edildiği belirtilmişti.

Bakan Yumaklı daha önce yaptığı açıklamalarda da, sadece 29 Haziran Pazar günü ülke genelinde 77 yangının meydana geldiğini, bunlardan 9’unun büyük ölçekli olduğunu ifade ederken, İzmir’deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetmişti.