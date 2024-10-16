Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Elimizdeki en değerli hazinelerden olan gıdamıza hep birlikte sahip çıkalım" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sürdürülebilir yaşamın özünün, gıdaları ve suyu korumaktan geçtiğini belirten Bakan Yumaklı, sınırlı kaynakların etkin, verimli ve bilinçli şekilde kullanılmasının farkında olunması gerektiğini bildirdi.

Yumaklı, mesajında, "Gelecekteki sofralarımızı bugünden israf etmemeliyiz. Gelin, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde bir adım atalım, elimizdeki en değerli hazinelerden olan gıdamıza hep birlikte sahip çıkalım. Hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı israftan uzak, sürdürülebilir ve bereketli kılalım." ifadelerini kullandı.