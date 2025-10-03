İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı'nın atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde ilk kez Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini duyurdu. 2025 sonunda standart kadro çalışması tamamlanacağını belirten Bakan Yerlikaya, 'Aile Yılı kapsamında mazeret atamaları aylık hale getirildi. Polislerimizin beklentilerini biliyorum, titizlikle çalışıyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Teşkilatı'nın çalışma koşullarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla 365 gün 24 saat mücadele eden polislerin hak ettiği adil bir sistemi kurmak için adımlar atıldığını belirterek, bunun ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu söyledi.

GÖREV PUANI SİSTEMİ VE STANDART KADRO

Bakan Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda hakkaniyetli ve kurumsal ihtiyaçlara uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini müjdeledi.

2025 yılı sonunda birim ve personel ihtiyaçlarını belirleyecek standart kadro çalışmasının tamamlanacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, 2. Şark konusu değerlendirmesinin kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

2025'in Aile Yılı olması dolayısıyla önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarının her ay gerçekleştirilmeye başlandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 'Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!' ifadelerini kullandı.