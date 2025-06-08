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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimiz Fikret Dinçer’in aziz hatırası asla unutulmayacak. Ruhu şad, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

İzmir Karabağlar'da planlı ve denetimli kurban alanı

İzmir Karabağlar'da planlı ve denetimli kurban alanı

Şehidin annesi Zübeyde, babası Ali, eşi Şerife ve kızı Mina ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, duygusal anlar yaşadı.