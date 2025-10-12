İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de bir düğün konvoyunda trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüntüleri eleştirerek, 'Bu görüntüler bize yakışmıyor' dedi. Bakan Yerlikaya, 10 araç sürücüsünün yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını duyururken, yeni trafik kanun teklifinde konvoy ihlallerine ağır cezalar getirileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında İstanbul Sultanbeyli'de çekilen düğün konvoyu görüntülerini paylaştı.

Mutlu bir çiftin en özel gününde uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler ve gürültüyle trafiğin tehlikeye atıldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, 'Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar, evine-işine varmaya çalışanlar var trafikte' dedi.

Caydırıcılığın trafik kültürü için vazgeçilmez olduğunu belirten Bakan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu 10 araç sürücüsünün yakalandığını ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1977269591609888796

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNDE AĞIR CEZALAR

Bakan Yerlikaya, TBMM'ye sunulan yeni trafik kanun teklifinin detaylarını paylaştı:

Buna göre düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesi 60 gün geri alınacak, araç 60 gün trafikten men edileceği, bu ihlallerin köprü, tünel, viyadük veya otoyollarda yapılması halinde sürücü belgesinin 120 gün geri alınacağı ve araçların 120 gün trafikten men edileceğini belirten Bakan Yerlikaya, 'Toplumdaki bireylerin kazalardan doğrudan ya da dolaylı etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur. Trafik, taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve saygısının kamusal alanıdır' dedi.

Caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle ihlallerin azalacağını öngören Bakan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı.