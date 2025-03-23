İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrasındaki CHP'lilerin sokak çağrısı provokatörlerin eylemlerine de neden oluyor. Dün geceki eylemlerde 323 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde polis memuruna asit atılmasına yönelik "Vandallığa asla izin vermeyeceğiz" diyerek sert çıktı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki dün gece yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atılmasına da sert tepki gösterdi.

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa… pic.twitter.com/gs5j9953sg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

"Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler" diyen Bakan Yerlikaya, "Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.