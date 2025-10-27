Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde yaşanan deprem ardından tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, AFAD başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar bölgede çalışmalara başladı.

Deprem, Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir, Bursa ve Kütahya gibi çevre illerde de hissedildi.