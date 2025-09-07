Malatya’da 7 bin 23 konut ve 2 bin 16 köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 yuvanın hak sahiplerine teslim edildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 18 ilde 304 bin 836 bağımsız bölüm teslim edilerek, dünya tarihinin en hızlı afet iyileştirme sürecinin gerçekleştirildiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen dünkü törende 9 bin 39 yeni yuvanın hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Teslim edilenler arasında 7 bin 23 konut ve 2 bin 16 köy evinin bulunduğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, Malatya’da toplamda 43 bin 408 vatandaş yeni yuvalarına kavuştuğunu kaydederek, bu kapsamda ayrıca 2 bin 8 iş yerinin kuralarının çekildiğini ve toplamda 3 bin 125 iş yerinin esnaflara teslim edildiğini belirtti.

Sadece Malatya ile sınırlı kalmayan süreçte Türkiye genelinde 18 ilde 304 bin 836 bağımsız bölüm, yani konut ve iş yeri, hak sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu başarının dünya tarihinin en hızlı afet iyileştirme süreci olduğunu vurgulayarak, “Bu, asrın inşasıdır! Ve bu muhteşem başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Bakan Yerlikaya, milletimizin bir daha böyle bir acıyla imtihan edilmemesi temennisinde bulunarak, yeni yuvaların yeni umutlara vesile olmasını diledi.