ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Eylül Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla sosyal medya paylaşımı yaptı.

Denizciliğin ticaret, ekonomi, iletişim ve geleceğin kalbi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Deniz bizim hem bereketimiz hem de dünyaya açılan kapımızdır. Mavi Vatan’da daha güvenli, daha çevreci ve daha güçlü bir denizcilik için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Paylaşımında, Türkiye’nin denizcilik gücünü artırma hedeflerini vurgulayan Uraloğlu, “Dünya Denizcilik Günü kutlu olsun! Hep birlikte nice ufuklara,” diyerek sektöre ve denizcilere kutlama mesajı gönderdi.