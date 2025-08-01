Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı susuzluk riskini azaltmak amacıyla yeni içme suyu kaynaklarını devreye alarak altyapı yatırımlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Derince Çınarlıdere suyu ve kuyu sularının arıtılarak depolanması ve abonelere ulaştırılması amacıyla inşa edilen Çınarlıdere Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak devreye alındı.

YENİ SU KAYNAKLARI SİSTEME DÂHİL EDİLDİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının korunması ve alternatif içme suyu kaynakları her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu doğrultuda harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu kaynaklarını devreye alarak hem mevcut kaynaklar üzerindeki yükü azaltıyor hem de suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Bu projelerden biri olan Çınarlıdere suyu ile yeni içme suyu kuyularından sağlanacak olan içme suyu temini çalışmaları tamamlandı.

2. ETABIN TAMAMLANMASIYLA GÜNLÜK 16.000 METREKÜP SU VERİLECEK

Yıllık 4 milyon metreküp hacme sahip Çınarlıdere suyunun değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 adet paket arıtma ünitesiyle hizmet vermeye başladı. Her ünitenin günlük kapasitesi 4.000 metreküp su arıtacak şekilde planlandı. İki etaplı olarak projelendirilen tesisin ilk etabı tamamlanarak günlük 8.570 metreküp su verilmeye başlandı. Mevcut arıtma kapasitesi ile önümüzdeki süreçte günlük 12.000 metreküp suyun arıtılarak abonelere verilmesi hedefleniyor. 2. etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla beraber günlük 16.000 metreküp su arıtılarak yaklaşık 26.000 abonenin su ihtiyacı karşılanacak.

DERİNCE’DE 11 KUYU DEVREYE ALINDI

Kış ve bahar aylarında debinin artmasıyla birlikte Çınarlıdere’den su temin edilirken, yaz aylarında debinin düşmesi nedeniyle alternatif olarak Derince’de her biri 200 metre derinliğe sahip 5 yeni içme suyu kuyusu açıldı. Ayrıca mevcut 6 kuyuda yapılan iyileştirme çalışmaları da tamamlanarak toplamda 11 kuyu devreye alındı. Bu sayede günlük 8.570 metreküp su, Çınarlıdere Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak abonelere ulaştırılıyor. Böylece, hem kuyu sularından hem de Çınarlıdere’den iletim hatlarıyla gelen su, arıtma tesisinde arıtılıp depolanarak Derincelilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılıyor.

MEVCUT KAYNAKLARIN YÜKÜ AZALDI

30 Temmuz itibarıyla çalışmaları tamamlanan tesis sayesinde, kentteki mevcut içme suyu kaynakları üzerindeki baskı önemli ölçüde azaldı. Böylece bölgedeki su kalitesi artırılarak abonelere kesintisiz içme suyu temini sağlanmış oldu.