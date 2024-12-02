Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlara yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerektiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önceki hakim ve Cumhuriyet Savcılarını hedef alan, yargıya yönelik ifadelerinin şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakaret diline ve hakaret siyasetine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirterek, "Savunma hakkının koruyucusu avukatlarımızı, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmak ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1863309145916449125

"Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz" diyen Bakan Tunç, paylaşımında, "Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna; karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.