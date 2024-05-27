Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbelerin ve darbe girişimlerinin amacının demokrasimizi sekteye uğratmak, Türkiye'nin her alandaki gelişmesini ve kalkınmasını durdurmak olduğunu belirterek, "Zulmün adresi olan darbeler, insanlık suçudur" dedi.ANKARA (İGFA) - 27 Mayıs 1960 darbesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1960 darbesinin vatanda ve milletimize yapılan bir ihanet olduğunu belirterek, demokrasi tarihimizin kara lekesi olduğunu kaydetti.

"Milli iradeye yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız" diyen Bakan Tunç, mesajında, "Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz. Aziz milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bir daha yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların ve 15Temmuz'ların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız" dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1794979409595699323

Bakan Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetlediği mesajında, "Millet iradesi ile seçilmiş ancak vesayetçiler tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idam edilen milletin adamı merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.