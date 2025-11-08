Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin mesleki, kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen Öğretmen Akademileri Projesi, Sakarya'da yeni dönemine başladı.

SAKARYA (İGFA) - Öğretmen akademileri, öğretmenlerin sadece akademik değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve estetik yönlerini geliştirmeyi hedefleliyor. Alanında saygınlık kazanmış kişilerin bilgi ve tecrübelerinin öğretmenlere aktarılması, bu birikimlerin de öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ve dolayısıyla geleceğe taşınması da hedefleniyor.

Sakarya Öğretmen Akademileri Açılış Programı, 7 Kasım 2025 Cuma günü Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, okul yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Tanıtım videosunun izlendiği programda açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş yaptı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Afet ve Kriz Yönetimi' konulu söyleşi gerçekleştirerek öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Program kapsamında konuşmacı olarak katılan Vali Doğan, 'Sakarya Öğretmen Akademileri sadece bilgi aktaran bir eğitim modeli değildir; şehir kültürünü, düşünce geleneğini ve insan merkezli maarif anlayışını yeniden canlandırmayı amaçlayan bir yolculuktur. Bir şehrin gerçek kimliğinin binalarında değil, öğretmeninin yüreğinde saklı olduğuna inanıyoruz. Öğretmen güçlenirse toplum da güçlenir; öğretmen bir öğrencinin kalbine umut ektiğinde bir milletin geleceği şekillenir. Bu akademiler, öğretmenlik mesleğini bilgiyle, değerle ve adanmışlıkla yeniden inşa etmek için kurulmuştur.' dedi.

Programda, bir önceki eğitim öğretim yılında akademilere katılan öğretmenleri temsilen her akademiden birer öğretmen olmak üzere dört öğretmene Vali Rahmi Doğan tarafından belge takdimi yapıldı.

Tören, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.