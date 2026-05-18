DMD hastalığıyla mücadele eden Yağız Efe için başlatılan valilik onaylı tedavi kampanyası için çağrıda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın 'Bu çağrılara yurttaşlarımızın kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Yağız Efe de tedavisini tamamlayıp, Bursaspor maçlarına gelecek.' diye konuştu.

BURSA (İGFA) - Yağız Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için ailesi ve destekçileri tarafından başlatılan valilik onaylı kampanya devam ediyor.

Bu kapsamda Yağız Efe ve ailesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Baba Mustafa erim, anne Hafize Erim, Yağız Efe'nin küçük kardeşi Mustafa Kemal Erim ve DMD Yağız Efe Kampanya İletişim ve Saha Sorumlusu Akif Gebeş'in de yer aldığı ziyarette Yağız Efe ile yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, tedavi sürecine katkı sağlamak adına vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Kampanyanın yıl başından bugüne biraz ilerlediğini ancak yeterli seviyede olmadığını dile getiren Başkan Aydın, 'Önümüzde bayram var, bu yakışıklı Bursasporlu nice bayramlara ulaşsın. Bütün ailelerin çocukları inşallah sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde nice bayramlara ulaşsın. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayramları da kutlasınlar. Buradan bütün duyarlı vatandaşlara, iş insanlarına, hayırseverlere bir çağrı daha yapalım; Bursa'daki kampanyalar gerek SMA hastalarında, gerek DMD hastalarında genelde başarıyla sonuçlanıyor, inşallah Yağız Efe'de de bu iyi sonuca ulaşacağız. Bu çağrılara yurttaşlarımızın kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Yağız Efe de tedavisini tamamlayıp, Bursaspor maçlarına gelecek.' dedi.

KAMPANYA YÜZDE 29 SEVİYELERİNDE

Yağız Efe'nin ailesi de, kampanyanın yüzde 29 seviyesinde olduğunu belirterek, yaklaşık olarak 150 gün gibi bir sürelerinin kaldığını, bu süreç içerisinde Yağız Efe'nin kampanyasını bitirmek durumunda olduklarını söyledi. Ziyaret esnasında Yağız Efe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a isminin yazılı olduğu 'Timsah' figürü hediye ederken, Başkan Aydın da Yağız Efe çeşitli hediyeler takdiminde bulundu.

Valilik onaylı kampanya kapsamında bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap bilgileri de paylaşıldı.

Babası: Mustafa Erim

IBAN: TR 3400 1340 0000 3760 2650 0024

Yağız Efe'nin kampanya sürecine ilişkin detaylara sosyal medya hesabı @dmdyagizefe üzerinden ulaşılabiliyor.