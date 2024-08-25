Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihî Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihî Esentepe Yağlı Güreşleri programında başpehlivanlarla dev Türk bayrağını taşıdı ve başpehlivanların kuralarını çekti. Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, bu geleneğe ve kültüre sahip çıkan Geredelilere teşekkür etti.

Bu geleneğin Anadolu'da azalmaya başladığını dile getiren Bakan Tekin, "Aynı şey seyirci açısından da geçerli. Şimdi seyircilerimiz de azaldı ama ısrarla bu geleneklere sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkacağız, güreşçi kardeşlerimiz sahip çıkacak ve bu gelenek devam edecek inşallah. Hep beraber bunlara sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gerede'de planlanan eğitim yatırımlarından bahseden Bakan Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Tekin, bu etkinlikleri devam ettiren Kaymakamlığa, Belediyeye, Valiliğe ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Sporcularımız ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu etkinliğin hiçbir anlamı yok." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, "güreş ağası açık artırması"na katıldı. İş insanı Sadık Öner, açık artırmayla güreş ağası oldu.